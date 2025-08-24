国民的キャラクター「ドラえもん」と、ニューヨーク発ブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」のコラボウエアがお目見え。全国のManhattan Portageストアや取り扱い店舗などにて、2025年8月23日（土）に発売されます。これに先駆けて、Manhattan Portage公式オンラインストアでは、8月22日（金）より先行販売がスタート！Manhattan Portageと「ドラえもん」のコラボウエアが登場Manhattan Portageから登場したの