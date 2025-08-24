女優川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。2児の母として、子育てについて話した。川栄は「仕事をしなきゃいけないけど、子育てをしなきゃいけないみたいな葛藤があって。割り切らなきゃできないと思うんですよ、両立って。今実際できてないですし、周りの方の力借りまくってるので」と現状を話した。さらに川栄は「子どもがちっちゃいときに一緒に全然いてあげられないなとか、思っ