PLATINUM PIXEL新グループ「NEFRALISE」（ネフラリゼ）が24日、デビューステージとなるイベント『プラチナうるトラすフェスタ』を大阪・Spotify O-WESTで開催した。【LIVE写真】NEFRALISEのデビューステージメンバーは葵ひなた、江口詠、桜羽寧々、夏目一花、八咲実夢の5人で、全員が身長160センチ以上。グループ名の「NEFRALISE」は、Never Fray, Rise＝「決してほつれず、ただ上昇する」という想いをベースにした造語で、グ