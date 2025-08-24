JR東日本は、列車と宿泊・日帰りプランを自由に組み合わせられる旅行商品「びゅうダイナミックレールパック」で、1週間限定のタイムセールを開催します。2025年8月27日（水）から9月2日（火）までの申込期間中、東北・北海道方面への一部列車が対象となります。秋の行楽シーズンに合わせたこのお得なキャンペーンでは、各種割引クーポンとの併用も可能です。この機会に、お得に東北・北海道の魅力を体験してみてはいかがでしょうか