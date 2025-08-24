車両故障が発生した東北新幹線やまびこ63号＝24日午後4時5分、茨城県古河市（共同通信社ヘリから）24日午後2時10分ごろ、東北新幹線下りのやまびこ63号が大宮―小山間を走行中、非常ブレーキが自動でかかり、埼玉県久喜市内で緊急停車した。乗客約560人や乗員にけがはなかった。この影響で東京―盛岡間の上下線が運転を見合わせ、約3時間後の午後5時ごろ、全面再開した。JR東日本は車両に何らかの故障が発生し、非常ブレーキが作