タレントのホラン千秋が２３日にＭＢＳで放送された「痛快！明石家電視台」に出演し、重盛さと美から「モテに走ったら怖い女」と指摘された。ＭＣの明石家さんまから、「重盛、お前は女性を見る目がある」と指名を受けてホランを分析した。重盛は「ホラン千秋さんほど、こんなにかわいいのに、キレイなのに、モテに走っていない女の人を初めて見ました」とホランがモテようとしていないことを指摘した。さんまが「モテに走っ