【小沢コージクルマは乗らなきゃ語れない】【写真】スバルが作った自動車アプリ「スバロード」一体どこが凄い？ ホントに楽しい？日産ルークス（車両価格：￥1,637,900／税込み〜）◇◇◇相変わらず売れまくってる全高1.7m超の軽スーパーハイトワゴン。販売日本一のホンダN-BOXを筆頭にスズキ スペーシア、ダイハツ タントらがしのぎを削っているが、そこにガチで割って入ろうという「第4の勢力」がある。