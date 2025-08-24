【スポーツ時々放談】【時々放談】瀬古利彦の師・中村清の没40年に思う昭和のマラソン「キミ、馬も人も同じだよ」毎朝、近くのコンビニに新聞を買いに行く。ネットは使い手主体だから情報が自分本位に偏るのだ。若い頃は人と会って考えを洗う機会もあったが、年を取ればそうもいかない。さまざまな話題が載る新聞は考えるヒント、180円は安い。8月は特集が濃く、読売新聞「戦後80年 家族の記憶」、朝日新聞「戦争と政治家」な