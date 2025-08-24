「巨人−ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）巨人先発の赤星は５回６安打４失点で降板した。初回、先頭の蝦名に四球を与え、１死後、盗塁に岸田の悪送球が絡み１死三塁とされ、宮崎の適時打で先制の１点を失った。二、三回は三者凡退に抑えたが、四回に筒香にバックスクリーンへのソロを被弾。五回には宮崎に左越え２ランを浴びた。