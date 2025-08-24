¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤ÈÉÚ²¬µÁÍ¦Ìò¤ÎÝ¯°æ¹§¹¨¤¬23Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë5²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó24²¯4ÀéËü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÉ´²ßÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2¿Í¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¡£Àé¿Í°Ê¾å¤¬½¸