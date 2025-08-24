ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手（３４）の?愚行?が、お隣の韓国でも報じられた。２４日、韓国メディア「ＳＰＯＴＶ」は「性的暴行騒動は収まったが性格に問題がバウアーがバットを足で蹴る」との記事を配信した。２１日の広島戦（横浜）でバウアーは７回途中９安打５失点でＫＯ。今季１０敗目（４勝）を喫したが、イライラが募っていたのか、５回二死で小園を右飛に仕留めた後、ベンチに戻る際に転がっていた小園のバ