8月24日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝が行われ、金沢学院大学附属中学校（石川県）が世田谷区立梅丘中学校（東京都）を破り、創部4年目にして初優勝を果たした。 互いに硬い立ち上がりとなるなか、第2クォーターに入って金沢学院が抜け出すことに成功し、28－17と11点リードで後半へ。第3クォーターにはさらに点差を