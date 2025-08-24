23日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属するAstemoリヴァーレ茨城が、『2025-26シーズンホームゲーム満員プロジェクト』を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回のプロジェクトでは、多くの人にバレーボール観戦を通じて感動と元気を届けたいという思いから、茨城県在住者と小中学生を対象に2025-26シーズンホームゲ}