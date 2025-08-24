優勝し、キャディーを務めた吉田弓美子（左）から祝福される桜井心那＝大箱根CCCATレディース最終日（24日・神奈川県大箱根CC＝6652ヤード、パー72）初日から首位に立つ21歳の桜井心那が3バーディー、3ボギーの72にまとめ、通算9アンダーの207で2年ぶりの優勝を果たした。ツアー通算5勝目で、賞金1440万円を獲得した。1打差の2位に木戸愛、藤田さいき、桑木志帆、神谷そら、永井花奈が入った。年間ポイントランキングトップの