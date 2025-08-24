23日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のつくばユナイテッドSun GAIAが、2025-26シーズン横断幕の作成イベントとして、『Engate』でのギフティングを開始したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 『Engate』はスポーツ特化型のギフティングサービスで、購入したポイントをチームにギフティングすることで、チームの運営の支援や、チームや選手に直接メッセージ