大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が23日（土）、シーズン開幕までのイベントスケジュールを公開した。クラブ公式サイトが伝えている。 これまでヴォレアスはシーズン開幕前のプレシーズンマッチとして、9月19日（金）から21日（日）にかけて台湾で開催される『TPVL WARM-UP MATCH（台湾プレシーズン）』への参加を発表していた中、加えて3つのイベントが発表さ