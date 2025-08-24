アメリカ・ノースカロライナ州で、車が動物病院に突っ込みガス漏れが発生。まもなく建物が大爆発する瞬間をカメラが捉えていた。運転していた男は、酒や薬物の影響下で運転していた疑いなどで訴追されたという。動物病院に車突っ込みガス漏れ発生アメリカ・ノースカロライナ州で19日、動物病院が爆発する事故が発生した。現場では、“爆発の直後”の様子が撮影されていた。建物からは無数の破片と粉塵が舞い上がり、真っ赤な炎と黒