16年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男のレスリングデビューを報告した。「先日息子が4歳と1日で試合デビューまだレスリングは習っていないものの初心者でも大丈夫な大会ということで家で構えとタックルの練習を少しやって挑戦」と大会出場を明かし、複数枚の写真を投稿。「結果は1勝1敗でした！」と報告した。「泣かずに走ってマットに行き、審判