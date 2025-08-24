俳優の阿部寛が24日、都内で開催された映画『俺ではない炎上』完成披露試写会に、芦田愛菜、藤原大祐、夏川結衣、板倉俊之、山田篤宏監督とともに出席。本作の撮影を振り返った。【動画】阿部寛、SNSで殺人犯に仕立て上げられ炎上!?映画『俺ではない炎上』本予告浅倉秋成による同名小説を映画化した本作は、SNSで根拠の乏しい情報が＜真実＞となり大きな事件へと発展する、現代の冤罪（えんざい）の恐怖を描く。ある日突然、