東京都は２０２７年度までに、都内全ての病院計６３９施設への電子カルテの導入を目指すと発表した。施設間の情報共有や業務効率化が目的で、導入のための支援策を強化する考えだ。電子カルテは、患者の診察記録を電子データで一括して管理できる。患者情報の入力や保管の手間を省き、他の医療機関と共有しやすいメリットがある。コロナ禍の経験から、国は３０年までに国内のおおむね全ての医療機関で普及させる目標を掲げる