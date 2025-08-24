ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２４日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は、ヘア＆メイクアップアーティストにして、ＳＮＳ総フォロワー数３００万人越えのインフルエンサーとしてもブレーク中の小田切ヒロに密着した。小田切は壮絶すぎる自身の半生を回顧。５歳で実母と生き別れた後に父が再婚し「５歳前から、もうすでに始まってはいたんですけれど。再婚同士