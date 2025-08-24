２３日、三亜市のヨット埠頭（ふとう）に向かう船舶。（ドローンから、三亜＝新華社記者／趙穎全）【新華社三亜8月24日】中国海南省三亜市の東の海上で23日午前、台風13号が発生した。港では船舶が次々と退避する様子が見られた。台風は最大風速38〜45メートルで、勢力を強めながら時速20〜25キロで西へ進んでおり、24日夕方前後に海南島南部沿岸に接近または上陸する恐れがある。２３日、三亜市のヨット埠頭（ふとう）に向かう