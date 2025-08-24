今季のブンデスリーガ開幕節でライプツィヒと対戦したバイエルンは、6-0で大勝する最高のスタートを切った。最大の収穫はハットトリックのハリー・ケイン、2ゴールのマイケル・オリーセ、そしてシュツットガルトとのDFLスーパー杯に続いてゴールを決めた新戦力FWルイス・ディアスで構成される攻撃陣だ。特にディアスは今夏の目玉補強であり、いきなり結果を出してくれたのは大きい。さらにディアスはケインのゴールをお膳立てもし