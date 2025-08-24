◆男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント最終日（２４日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）３打差８位から出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が逆転で、２０１８年日本シリーズＪＴカップ以来となる７年ぶり８勝目を飾った。１イーグル、７バーディーの６３をマークし通算２４アンダーで、大岩龍一（フリー）を１打振り切った。「本当にうれしい。今までで一番うれしい」。今季最高４２６０