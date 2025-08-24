女優の浜辺美波が24日、都内で写真集『25』(発売中/講談社刊)の発売記念会見を行った。浜辺美波『25』は、2021年に発売された写真集『20』から4年ぶりに、25歳の節目を記念して発売される最新写真集。撮影は自身がずっと行きたかったというオランダのアムステルダムで行われ、自由に買い物する写真や初のすっぴん撮影に挑戦した写真などが収められている。29日に25歳の誕生日を迎える浜辺。写真集を発売した心境を聞かれると、「手