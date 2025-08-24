◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）２か月ぶりの勝利を目指し先発マウンドに上がった赤星優志投手が７勝目を逃した。初回、先頭の蝦名を四球で出塁させると、１死後、宮崎の打席で蝦名が盗塁を狙う。ここで岸田行倫捕手が二塁に悪送球。三塁進塁を許すと宮崎に三塁線を破る適時打を浴び先制を許した。２回、３回と三者凡退で切り抜けたが、４回１死後、７月１日以来のスタメン出場となった筒香に