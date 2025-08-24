８月２４日の新潟１０Ｒ・朱鷺Ｓ（芝１４００メートル＝１３頭立て）は、５番人気のグレイイングリーン（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が、最後の直線で抜け出してオープン初勝利を決めた。勝ちタイムは１分２０秒５（良）。道中は中団に構え、最後の直線では外から鋭く抜け出し、３／４馬身差をつけた。荻野極騎手は「良馬場で迎えられてこの馬のいい条件でした。多少レースが流れてぴったりと折り合っ