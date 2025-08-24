◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）プロ４年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。３バーディー、３ボギーの７２でまわり、通算９アンダーで、初日から３日間、首位を譲らない完全優勝を決めた。最終１８番。約２０センチのバーディーパットを決めた桜井は両手を広げて涙を浮かべ、キャディーを務めた吉田弓美子（アマノ）と抱き合った。