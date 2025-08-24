◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人打線が４点のリードを許した５回に目覚めた。プロ２試合目の登板となったＤｅＮＡ先発のドラ１右腕・竹田の前に４回までゼロ行進もこの回２死後、リチャード内野手がフォークを捉え、左翼席の看板直撃の８号ソロをたたき込み、１点を返した。推定飛距離１４６メートルの豪快弾だった。さらに赤星の代打の浅野翔吾外野手も右前安打。復帰後初安打を記録した