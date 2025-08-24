お笑い芸人・千原ジュニアが、23日公開の「ざっくりYouTube」チャンネルに出演し、大阪NSC28期生の芸人について語った。【動画】千原ジュニア・小籔千豊・フットボールアワーが大阪NSC歴代卒業生を語るNSC卒業生を1期生から振り返る企画で、第2弾となった今回は13期から紹介。28期に「ナターシャ（にゅ〜くれ〜ぷ）」の名前があった。現在は、映像作家、漫画家、シナリオライター、芸人として活動している。ジュニアは「浅井