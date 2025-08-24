【モデルプレス＝2025/08/24】モデルのSHIHOが23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つシャツ姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】SHIHO、シャツから圧巻の美脚スラリ◆SHIHO、シャツから美脚スラリSHIHOは、ハワイのホテルで撮影した写真を公開。白いワイシャツを1枚着用し、美しい脚をのぞかせた。他にも水着姿やバスローブ姿も投稿しており「大好きなサーフポイントまで車で3〜5分で着いちゃうから、毎朝、海に通