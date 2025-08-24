◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(24日、東京ドーム)巨人はリチャード選手がキャリアハイとなる8号ホームランを放ちました。巨人4点ビハインドの5回、2アウトランナーなしでリチャード選手に打席がまわると、相手先発の竹田祐投手が投じたフォークをとらえ、レフトスタンド上段へ飛び込む豪快な一発を放ちました。放った打球は東京ドームの看板まで届き、打球速度185キロ、推定飛距離は147メートルの超特大弾となりました。リチャー