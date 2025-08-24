「巨人−ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）巨人・リチャードが五回、反撃ののろしとなる特大の看板直撃弾を放った。４点を追う五回、ＤｅＮＡ先発・竹田の初球、１４３キロの真ん中に入る変化球を強振。打球は左中間の「太田胃散」のビジョン広告を直撃する８号ソロとなった。ビッグボードホームラン賞として「太田胃散」から賞金１００万円が贈呈される。巨人打線は四回まで竹田の前に２安打に抑えられていたが、五回の