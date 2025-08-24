8月24日、新潟競馬場で行われた11R・新潟2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の1番人気、リアライズシリウス（牡2・美浦・手塚貴久）が快勝した。4馬身差の2着に6番人気のタイセイボーグ（牝2・栗東・松下武士）、3着に3番人気のフェスティバルヒル（牝2・栗東・四位洋文）が入った。勝ちタイムは1:33.4（良）。2番人気で横山琉人騎乗、サノノグレーター（牡2・美浦・尾形和幸）は、6着敗退。【新馬/東