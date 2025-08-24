8月24日、札幌競馬場で行われた11R・キーンランドカップ（G3・3歳上オープン・芝1200m）は、松山弘平騎乗の2番人気、パンジャタワー（牡3・栗東・橋口慎介）が勝利した。3/4馬身差の2着に4番人気のペアポルックス（牡4・栗東・梅田智之）、3着に3番人気のカルプスペルシュ（牝3・栗東・石坂公一）が入った。勝ちタイムは1:08.2（良）。1番人気で三浦皇成騎乗、ウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）は、5着敗退。【WASJ・