強い台風13号(カジキ)は、南シナ海からベトナム方面へ進み日本への直接的な影響はありません。ただ、フィリピン付近には新たに台風のたまごが発生する予想。その他、マリアナ諸島(グアム島近海)にも雲がまとまりつつあります。日本近海の海面水温は沖縄〜西日本の太平洋側で30℃以上と平年より高いため、日本近海で発達するおそれも。9月にかけて台風シーズンが続くため、今後も動向に注意が必要です。台風13号はベトナム方面へ南