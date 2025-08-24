新潟10R・朱鷺S（芝1400メートル）は中団から鋭く伸びた5番人気グレイイングリーン（牡7＝池江、父ディープインパクト）が逃げ粘るデュガをかわして快勝。通算5勝目でオープン初Vを飾った。荻野極は「良馬場で迎えられたのがまず良かった。多少流れて、折り合いもピタリとつきました。最後は渋くなりましたが、標的がいれば、まだ伸びそうな勢い。ここにきて充実しています」と称えた。朱鷺Sは4年連続出走でついに結実した。