◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年8月24日東京D）巨人の4年目右腕・赤星優志投手（26）は24日のDeNA戦（東京D）で今季21度目の先発登板。筒香、宮崎と本塁打2本を浴びて5回6安打4失点（自責3）で降板し、6月29日のDeNA戦（東京D）以来7試合＆56日ぶりとなる7勝目を手にすることはできなかった。4試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。だが、初回いきなり先制を許す。1番・蝦名を四球で塁に出し、蝦名の二盗が