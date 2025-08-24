「カーリング・アドヴィックスカップ」（２４日、アドヴィックス常呂カーリングホール）決勝が行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、北海道銀行を６−４で下し、優勝を果たした。五輪シーズン開幕から黒星はわずか１で、大会３戦２勝と絶好調。大きな手応えを得て、勝負の日本代表決定戦（９月、稚内市）に臨む。ロコ・ソラーレが、２月の日本選手権で２敗を喫し、前回大会のどうぎんクラシック準決勝でも今季初