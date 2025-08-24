８月２４日の札幌１０Ｒ・２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）第３戦（３歳上２勝クラス、ダート１７００メートル＝１４頭立て）は、トール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が騎乗するベルギューン（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ナダル）が４角先頭で押し切って勝利した。勝ち時計は１分４５秒５（良）。ＷＡＳＪ初出場初来日の同騎手は、初日の第１戦と第２戦で４２ポイントを挙げて首位に立って