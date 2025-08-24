巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が２４日、ジャイアンツ球場で故障班に合流した。２２日に出場選手登録を抹消されていた。２１日のヤクルト戦（神宮）でスイングをした際に痛めていた。この日は右手で短いバットを持ち、遅い球を打つなど体を動かした。「自分としてもすごく残念。少しでも早く試合に戻れるように頑張っています」とコメントした。