◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2025年8月24日エスコンＦ）日本ハム・伊藤大海投手（27）が、3者連続3球三振“未遂”。史上23人目の「イマキュレート・イニング」達成を惜しくも逃した。5回、先頭の海野を直球で3球三振、野村勇は150キロ直球で空振り三振に仕留めた。球場がどよめく中、迎えた周東も2球で追い込んだ。期待が高まったが、3球目はファウル。惜しくも3球三振は逃したが、しっかり4球目で空振り三