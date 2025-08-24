フィギュアスケート男子の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は?積極的休養?でコンディションを整えていく構えだ。東京夏季大会２日目（２４日、ダイドードリンコアイスアリーナ）のフリーでは、前半の４回転ループ、４回転サルコー、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させるも「想像通りまだ４分間通してできる体力がない」と後半はミスが目立った。それでも１４３・５８点、合計２１７・６０点で優勝を果たし「