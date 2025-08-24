◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京Ｄ）ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が先制打を放った。初回１死三塁、赤星のフォークを引っ張った。打球は左翼線を抜け、その間に三塁走者の蝦名が生還。宮崎は「まずは先制点を取って試合の主導権を握りたかった」と振り返った。