◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京Ｄ）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が８号ソロを放ち、追加点をあげた。１―０の４回１死、赤星のフォークを前でさばいた。打球は失速することなくそのままバックスクリーンへと飛び込んだ。表情を変えずにダイヤモンドを一周した筒香は「自分のスイングでしとめる事ができました。チームの勝利に貢献できる一打が自分の仕事だと思っています。この後も攻守に頑張ります！」と振