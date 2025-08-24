クマ24日午前11時半ごろ、岩手県のJR田沢湖線赤渕（雫石町）―雫石（同）間を走行中の秋田発東京行き秋田新幹線こまち16号がクマと衝突し、緊急停車した。車両点検で異常がないことを確認し、約20分後に運転を再開。JR東日本によると、けが人はいない。このため東京発秋田行きこまち9号が38分遅れ、約200人に影響した。秋田新幹線は一部区間で在来線を走るミニ新幹線。