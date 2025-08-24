２２日、マツダは脱炭素社会を目指し、温室効果ガスの削減が期待できるバイオ燃料を使った取り組みを発表しました。 マツダは官公庁や企業が参加する「次世代バイオディーゼル体験会」で、バイオ燃料を使った取り組みを発表しました。 地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を削減するための一環として取り組んで いるもので、次世代バイオディーゼル燃料・「ＨＶＯ」についての現状や課題などが 報告されました。