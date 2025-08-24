NPB(日本野球機構）は24日の公示を発表。阪神は島本浩也投手と富田蓮投手を登録し、井坪陽生選手を抹消しました。島本投手は、2010年に育成2位で阪神に入団したプロ15年目左腕。7月23日に抹消されて以来、約1か月ぶりの再昇格となりました。今季は9試合にリリーフ登板し、1勝1敗、防御率2.08の成績です。富田投手は、2022年にドラフト6位で入団したプロ3年目左腕。6月23日に登録抹消されて以来、約2か月ぶりの昇格です。今季は、4