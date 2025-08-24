パドレスとの首位攻防戦、ドジャース大谷翔平選手の24日の全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平のライトライナーパドレスとの首位攻防戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席は、外角低めのボールゾーンに流れる変化球を空振り三振。4回先頭バッターとして立った第2打席は、ライトライナーに倒れます。3点ビハインドの6回の第3打席。高く打ち上げたボールは伸びが足りずセンターフライ。9回の第4打席はライト