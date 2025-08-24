東北新幹線が車両故障のため、東京〜盛岡間の上下線で運転を見合わせています。【映像】東北新幹線が運転見合わせJR東日本によりますと午後2時すぎ、東北新幹線の下りの大宮〜小山間で東京発盛岡行きの「やまびこ63号」で車両故障が発生しました。車両を点検したところ復旧には時間がかかるということです。このため現在、東京〜盛岡間の上下線で運転を見合わせていて、今のところ運転再開の見通しは立っていません。（ANNニ